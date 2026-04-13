Un nuovo studio condotto negli Stati Uniti analizza più di quattro milioni di casi, evidenziando che le persone che non si sono mai sposate mostrano tassi più elevati di vari tipi di tumori rispetto a chi è sposato. I ricercatori hanno preso in considerazione fattori sociali e di stile di vita, concentrandosi sull’impatto del matrimonio sulla salute. I risultati si focalizzano sulle differenze di incidenza tumorale tra i soggetti con e senza stato civile.

Il lavoro, pubblicato su Cancer Research Communications, rappresenta uno dei primi tentativi su larga scala di capire non solo cosa accade dopo una diagnosi - ambito in cui il matrimonio è già associato a migliori esiti - ma anche se lo stato civile possa incidere sul rischio stesso di sviluppare un tumore. Per farlo, i ricercatori hanno confrontato due gruppi: da una parte le persone sposate o che lo erano state (inclusi divorziati e vedovi), dall’altra chi non si era mai sposato. L’analisi parte dal 2015, anno scelto anche per includere le coppie dello stesso sesso dopo la legalizzazione del matrimonio negli Stati Uniti da parte della Corte Suprema, e si conclude nel 2022.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il matrimonio riduce il rischio di tumore? Lo studio che mette al centro i fattori sociali

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