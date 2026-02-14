Uno studio di Harvard rivela che certi alimenti possono far salire del 45% il rischio di sviluppare un tumore al colon-retto. La ricerca ha analizzato le abitudini alimentari di migliaia di persone e ha identificato specifici cibi che contribuiscono a questa crescita del rischio. Tra questi, ci sono alimenti molto diffusi nelle diete quotidiane, come carni lavorate e cibi ricchi di grassi saturi.

Negli ultimi anni si sono moltiplicati gli studi sull’insorgenza del tumore al colon-retto prima dei 50 anni: in Italia il numero dei casi negli under 50 è addirittura raddoppiato, e la scienza sta cercando di capire quali possono essere i fattori che aumentano il rischio di ammalarsi. Nella prevenzione del cancro al colon-retto l’alimentazione svolge un ruolo fondamentale, e per questo i ricercatori dell’Università di Harvard hanno identificato alcuni cibi che aumentano addirittura del 45% il rischio di ammalarsi di cancro al colon-retto. Lo studio è stato pubblicato su JAMA Oncology. Secondo i ricercatori, i cibi ultra-processati aumentano del 45% il rischio di ammalarsi di tumore al colon-retto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - I cibi che aumentano del 45% il rischio di tumore al colon-retto: lo studio di Harvard

Un team di ricercatori dell’Università di Padova ha scoperto un nuovo potenziale bersaglio terapeutico per il tumore del colon-retto.

