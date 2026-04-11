Nel secondo giro del Masters di Augusta, Rory McIlroy ha preso il comando con una performance solida. I golfisti più noti al mondo continuano a mostrare il loro livello in questa prima grande competizione dell’anno. La partita si sta rivelando molto combattuta e il torneo si avvia verso le fasi decisive. I tifosi seguono con attenzione le sorti dei protagonisti, mentre i giocatori si preparano alle ultime prove.

I migliori golfisti del panorama internazionale continuano a dare spettacolo nel primo Major stagionale. Siamo infatti giunti al termine ella seconda tornata dell’ Augusta Masters (montepremi 21 milioni i dollari), evento organizzato in coabitazione tra PGA Tour, Tour europeo e Japan Golf Tour. Dopo 36 buche c’è un solo uomo al comando, ovvero Rory McIlroy. Il nordirlandese è in fuga solitaria grazie ad un super round da -7 che gli consente di consolidare la leadership con lo score di -12 (132 colpi). Straordinaria la seconda metà del giro per McIlroy, capace di inanellare 6 birdie nelle ultime 8 buche. Per l’asso nordirlandese sono ben sei le lunghezze di margine sui più immediati inseguitori. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf, Rory McIlroy prende il largo al termine del secondo round del Masters di Augusta

Anteprima, pronostico e come guardare Rory McIlroy che tenta di fare la storia ad Augusta2026-04-06 17:38:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.

McIlroy e Burns dettano il passo al Masters di Augusta. Scheffler e Schauffele in agguatoSono Sam Burns e Rory McIlroy a dettare il passo al Masters dopo la prima giornata.

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La maledizione di Rory. McIlroy riprova l'assalto a un Major. Ma intanto divorziaRory e Erica hanno una figlia, Poppy, di quasi 4 anni. Si erano conosciuti nel 2012 alla Ryder Cup, lei lavorava per l’organizzazione. Poi avevano cominciato a frequentarsi più da vicino nel 2014, ... gazzetta.it

Che cosa si può dire di Rory McIlroy Lo si può solo applaudire e ammirare. " Nel pomeriggio di Augusta, McIlroy si è preso la scena come pochi altri sanno fare. Il campione nordirlandese, già detentore del titolo, ha sfruttato una giornata perfetta dal punto di v - facebook.com facebook