Golf Rory McIlroy prende il largo al termine del secondo round del Masters di Augusta
Nel secondo giro del Masters di Augusta, Rory McIlroy ha preso il comando con una performance solida. I golfisti più noti al mondo continuano a mostrare il loro livello in questa prima grande competizione dell’anno. La partita si sta rivelando molto combattuta e il torneo si avvia verso le fasi decisive. I tifosi seguono con attenzione le sorti dei protagonisti, mentre i giocatori si preparano alle ultime prove.
I migliori golfisti del panorama internazionale continuano a dare spettacolo nel primo Major stagionale. Siamo infatti giunti al termine ella seconda tornata dell’ Augusta Masters (montepremi 21 milioni i dollari), evento organizzato in coabitazione tra PGA Tour, Tour europeo e Japan Golf Tour. Dopo 36 buche c’è un solo uomo al comando, ovvero Rory McIlroy. Il nordirlandese è in fuga solitaria grazie ad un super round da -7 che gli consente di consolidare la leadership con lo score di -12 (132 colpi). Straordinaria la seconda metà del giro per McIlroy, capace di inanellare 6 birdie nelle ultime 8 buche. Per l’asso nordirlandese sono ben sei le lunghezze di margine sui più immediati inseguitori. 🔗 Leggi su Oasport.it
Anteprima, pronostico e come guardare Rory McIlroy che tenta di fare la storia ad Augusta2026-04-06 17:38:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.
McIlroy e Burns dettano il passo al Masters di Augusta. Scheffler e Schauffele in agguatoSono Sam Burns e Rory McIlroy a dettare il passo al Masters dopo la prima giornata.
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La maledizione di Rory. McIlroy riprova l'assalto a un Major. Ma intanto divorziaRory e Erica hanno una figlia, Poppy, di quasi 4 anni. Si erano conosciuti nel 2012 alla Ryder Cup, lei lavorava per l’organizzazione. Poi avevano cominciato a frequentarsi più da vicino nel 2014, ... gazzetta.it
Che cosa si può dire di Rory McIlroy Lo si può solo applaudire e ammirare. " Nel pomeriggio di Augusta, McIlroy si è preso la scena come pochi altri sanno fare. Il campione nordirlandese, già detentore del titolo, ha sfruttato una giornata perfetta dal punto di v - facebook.com facebook