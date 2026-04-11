Al termine del secondo giro al Masters di Augusta, Rory McIlroy si trova in testa alla classifica. I golfisti di livello internazionale proseguono con prestazioni di rilievo nella prima grande competizione della stagione. La gara si sta sviluppando nel modo previsto, con diversi atleti che cercano di migliorare i loro punteggi fino alla conclusione del torneo. La tensione aumenta mentre i giocatori affrontano i difficili green del campo.

I migliori golfisti del panorama internazionale continuano a dare spettacolo nel primo Major stagionale. Siamo infatti giunti al termine ella seconda tornata dell’ Augusta Masters (montepremi 21 milioni i dollari), evento organizzato in coabitazione tra PGA Tour, Tour europeo e Japan Golf Tour. Dopo 36 buche c’è un solo uomo al comando, ovvero Rory McIlroy. Il nordirlandese è in fuga solitaria grazie ad un super round da -7 che gli consente di consolidare la leadership con lo score di -12 (132 colpi). Straordinaria la seconda metà del giro per McIlroy, capace di inanellare 6 birdie nelle ultime 8 buche. Per l’asso nordirlandese sono ben sei le lunghezze di margine sui più immediati inseguitori. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rory McIlroy prende il largo al termine del secondo round del Masters di Augusta

Golf, Rory McIlroy prende il largo al termine del secondo round del Masters di AugustaI migliori golfisti del panorama internazionale continuano a dare spettacolo nel primo Major stagionale.

Anteprima, pronostico e come guardare Rory McIlroy che tenta di fare la storia ad Augusta2026-04-06 17:38:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.

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Che cosa si può dire di Rory McIlroy Lo si può solo applaudire e ammirare. " Nel pomeriggio di Augusta, McIlroy si è preso la scena come pochi altri sanno fare. Il campione nordirlandese, già detentore del titolo, ha sfruttato una giornata perfetta dal punto di v - facebook.com facebook