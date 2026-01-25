Il maltempo continua | prorogata l' allerta meteo gialla

La Protezione Civile della Regione Campania ha annunciato la proroga dell'allerta meteo gialla fino alle ore 18 di lunedì 26 gennaio. La misura è stata adottata per monitorare e gestire eventuali criticità legate alle condizioni meteorologiche avverse, garantendo la sicurezza delle persone e delle attività sul territorio. È importante mantenere comportamenti prudenti e seguire gli aggiornamenti delle autorità competenti.

La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato fino alle ore 18 di domani, lunedì 26 gennaio, l'avviso di allerta meteo di colore giallo attualmente in vigore. Le zone interessate dai fenomeni rilevanti restano la Zona 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), la Zona 2 (Alto.🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Il maltempo continua: prorogata l'allerta meteo in Campania Leggi anche: Maltempo in Campania: prorogata l’allerta meteo gialla fino a domenica mattina Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Maltempo, prorogata allerta rossa in Calabria, Sardegna e Sicilia. Forti venti e piogge; Nuova allerta maltempo in Calabria, Sicilia e Sardegna, centinaia di evacuati; Ciclone Harry, al Sud danni per almeno 740 milioni. Allerta gialla oggi sulla Sicilia - Campania, sabato 24 gennaio allerta gialla per temporali; Maltempo in Sardegna, prorogata l'allerta rossa: tutte le misure contro il ciclone Harry. Maltempo, prorogata allerta rossa in Calabria, Sardegna e Sicilia. Forti venti e pioggeL'ondata severa di maltempo in Sardegna è stata definita dagli esperti un fenomeno mai osservato negli ultimi tempi, soprattutto nella costa sud orientale. Disposta l'evacuazione di un centinaio di ... tg24.sky.it Maltempo ad Agrigento, scuole chiuse e nuove interdizioni: prorogata l’ordinanza del sindacoL’emergenza maltempo continua a tenere alta l’attenzione ad Agrigento. Con l’ordinanza sindacale n. 7 del 20 gennaio 2026, il sindaco Francesco Miccichè ha disposto la proroga delle misure già previst ... scrivolibero.it Continua il maltempo. Scopri tutti i dettagli nell'articolo completo e non perderti le informazioni più importanti. - facebook.com facebook +++AGGIORNAMENTI METEO+++ #Maltempo in #Sicilia, continua la pioggia: l'allerta #meteo e le previsioni del 23 gennaio x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.