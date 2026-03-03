Conceicao retroscena post Roma Juve | il gesto del fratello Rodrigo e di papà Sergio Cosa han fatto dopo la sua prodezza all’Olimpico

Dopo la prodezza di Conceicao all’Olimpico durante Roma-Juve, suo fratello Rodrigo e il padre Sergio sono apparsi sui social per commentare l’evento. Rodrigo ha condiviso un messaggio di congratulazioni, mentre Sergio ha pubblicato una foto celebrativa. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata da parte del club o dei protagonisti riguardo ai gesti successivi alla partita.

