Giuseppe Defelici ai mercoledì coi grilli per la testa con Scritti Golfino

Da ilpiacenza.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giuseppe Defelici, scrittore piacentino, presenta il suo libro

Giuseppe Defelici, piacentino classe 1958, il prossimo 21 gennaio alle ore 17,30 propone in Libreria Romagnosi alla rassegna letteraria "i mercoledì coi grilli per la testa" la sua pubblicazione "Scritti Golfino" con la partecipazione di Sergio Fuochi, presidente dell'associazione insieme per.🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

