Emanuela Ricci ai mercoledì coi grilli per la testa con Soffio di libertà

I mercoledì coi grilli per la testa colgono l'occasione offerta dal romanzo "Soffio di libertà" di Emanuela Ricci per esprimere «la ferma condanna all'Olocausto di ieri e al Genocidio a Gaza di oggi». Uno stile letterario che unisce invenzione letteraria e rimandi storici come tipico di Emanuela Ricci, piacentina, classe 1973, diploma al liceo scientifico cittadino seguito dalla laurea in lettere a Parma. Già insegnante di italiano e storia alle medie di Gossolengo, attualmente al Colombini dal 2021, da ragazza rivela di aver scritto poesie intimiste che ancora oggi giudica scadenti e quindi senza speranza di pubblicazione.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Argomenti discussi: Emanuela Ricci presenta il libro I due inferni.