Pedopornografia tutela minori e informazione | ecco perché non fare i nomi degli arrestati cosa dice il codice deontologico

In Italia, quando si trattano casi di pedopornografia, le procedure legali prevedono di non diffondere i nomi degli arrestati, seguendo le indicazioni del codice deontologico. Questa disciplina mira a proteggere l’identità delle persone coinvolte fino a eventuali condanne definitive, garantendo un giusto equilibrio tra tutela dei minori e rispetto dei diritti degli imputati. La procura di Venezia si occupa di seguire le indagini in questi casi.

(Adnkronos) – Potrebbe essere trasmesso alla procura di Venezia, competente per i reati distrettuali, il fascicolo che vede indagati un giornalista 48enne, ex vicedirettore di un telegiornale nazionale, e la professoressa di liceo 52enne di Treviso accusati di concorso di violenza sessuale nei confronti di minori, pornografia minorile, detenzione e accesso a materiale pornografico. I. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Arrestato per pedopornografia: •Uomo 52enne •Inviato TV •Vicedirettore TG nazionale •Vertici comunicazione in grande azienda energetica pubblica •Manager in società di comunicazione •La compagna insegnante trevigiana 48enne Nessun giornalista riesc x.com