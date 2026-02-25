Spiagge in alto mare | Tar ipotesi ricorsi ma nessuna decisione

Il Tar ha respinto il ricorso dei balneari, causando un blocco nelle decisioni sulle spiagge in alto mare. La sentenza, pubblicata il 2 febbraio, ha fermato le iniziative di tutela delle attività balneari, lasciando in sospeso le future azioni legali. Durante un incontro con l’amministrazione, i rappresentanti hanno discusso delle possibili strade da seguire, ma ancora nessuna soluzione concreta è stata trovata. La situazione rimane tesa e senza risposte definitive.

Sarzana (La Spezia), 25 febbraio 2026 – Altra fumata nera. L’incontro di ieri pomeriggio tra l’amministrazione e i balneari, che aveva lo scopo di dare reciproci aggiornamenti sulla strada da intraprendere per provare a salvaguardare la stagione estiva ormai imminente, ha fatto emergere tutte le criticità della situazione emersa in seguito alla sentenza pubblicata dal Tar lo scorso 2 febbraio. Le concessioni demaniali marittime sono decadute e a oggi i titolari dei tanti stabilimenti che insistono sul litorale di Marinella non hanno alcun titolo di esercitare. E l’eventualità che la stagione estiva della frazione marina sarzanese possa svolgersi all’insegna di un unico lunghissimo lembo di spiaggia libera privo di servizi spaventa i balneari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Ostia, spiagge a rischio caos. Il Tar decide a maggio sui ricorsiIl Tar del Lazio ha annunciato che il 12 maggio si terranno le udienze sui ricorsi presentati da alcune aziende contro il bando per le concessioni delle spiagge di Ostia.

Spiaggia di Posillipo, stop al limite di 60 accessi al giorno: il Tar accoglie i ricorsi di Mare LiberoIl Tar ha accolto i ricorsi di Mare Libero e ha annullato la decisione del Comune di limitare a 60 accessi giornalieri sulla spiaggia di Donn'Anna.

