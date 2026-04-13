Il declino di Orban e l'eredità di Trump | la destra tra guerra e crisi energetica
Di recente, in Ungheria, il leader di lunga data ha perso le elezioni contro un avversario chiamato Peter Magyar. Nel frattempo, nel Golfo, le navi sono state bloccate nello stretto di Hormuz, creando tensioni internazionali. Questi eventi si verificano mentre si affrontano problemi legati alla crisi energetica e alle politiche ambientali europee. La situazione riflette anche le difficoltà delle destre politiche nel contesto attuale.
La sconfitta di Orban in Ungheria per mano di Peter Magyar e il blocco navale di Hormuz: il legame tra crisi energetica, Green Deal e la crisi delle destre.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Il petrolio continua a volare e i colossi americani avvertono Trump: “La situazione è grave e con la guerra la crisi energetica può soltanto peggiorare”Con il prezzo del petrolio che cresce di ora in ora a causa della guerra contro l’Iran, nei corridoi di Washington si sta scatenando il terrore.