Il declino di Orban e l'eredità di Trump | la destra tra guerra e crisi energetica

Di recente, in Ungheria, il leader di lunga data ha perso le elezioni contro un avversario chiamato Peter Magyar. Nel frattempo, nel Golfo, le navi sono state bloccate nello stretto di Hormuz, creando tensioni internazionali. Questi eventi si verificano mentre si affrontano problemi legati alla crisi energetica e alle politiche ambientali europee. La situazione riflette anche le difficoltà delle destre politiche nel contesto attuale.