Il Comune di Roma ha concesso un terreno senza poterlo fare | stop dei giudici al parcheggio da 300 posti

I giudici hanno bloccato il progetto di un parcheggio da 300 posti previsto tra via Homs, via Tripoli, via Cirenaica e via Assab nel quartiere Africano di Roma. Il Comune aveva concesso il terreno senza autorizzazioni adeguate, ma il tribunale ha stabilito che questa autorizzazione non era valida, fermando così i lavori. La vicenda riguarda una decisione legale che mette fine alla realizzazione dell’area di sosta.