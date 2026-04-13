Il Comune di Roma ha concesso un terreno senza poterlo fare | stop dei giudici al parcheggio da 300 posti
I giudici hanno bloccato il progetto di un parcheggio da 300 posti previsto tra via Homs, via Tripoli, via Cirenaica e via Assab nel quartiere Africano di Roma. Il Comune aveva concesso il terreno senza autorizzazioni adeguate, ma il tribunale ha stabilito che questa autorizzazione non era valida, fermando così i lavori. La vicenda riguarda una decisione legale che mette fine alla realizzazione dell’area di sosta.
Fine della corsa per il “nuovo” parcheggio tra via Homs, via Tripoli, via Cirenaica e via Assab al quartiere Africano. I giudici della sezione Quinta Quater del tribunale amministrativo regionale hanno accolto il ricorso, presentato lo scorso luglio da un gruppo di residenti e associazioni, in.🔗 Leggi su Romatoday.it
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