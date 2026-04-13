Il colpo di scena in Promozione | tutti i risultati di giornata Casentino Academy agganciato

Nella giornata di campionato in Promozione, si sono definiti tutti i risultati. Il Casentino Academy, fino a quel momento in testa, è stato raggiunto in classifica a due turni dalla fine. La corsa alla vetta si fa più intensa con le squadre che si contendono i punti rimanenti. La giornata ha visto diverse sfide decisive e cambiamenti nelle posizioni di classifica.

Il colpo di scena è servito. A 180’ dal termine del campionato il Casentino Academy viene raggiunto in testa alla classifica, a quota 55 punti, dall’ Audax Rufina che nonostante la finale di Coppa Italia e i festeggiamenti per la vittoria spazza via con un perentorio 5-0 il Pienza e compie l’aggancio al vertice. Il Casentino Academy di Vinicio Dini sbatte sul Cortona Camucia di Giulio Peruzzi, già salvo, e sempre più rivelazione del torneo. E pensare che Bronchi aveva portato in vantaggio i gialloverdi ma i locali hanno pareggiato nella ripresa con Nikolla. Senza storia la partita dell’Audax Rufina che passa sul Pienza con le reti di Gurioli, Rachidi (doppietta), Falcini e Ceramelli.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il colpo di scena in Promozione: tutti i risultati di giornata. Casentino Academy agganciato Promozione. Rufina, Academy nel mirino. Duello finale con il CasentinoIl Girone C di Promozione si appresta a vivere uno dei finali più elettrizzanti degli ultimi anni. Calcio Promozione. Il finale da thriller del Casentino Academy. Due punti di vantaggio per il sogno EccellenzaTre giornate alla fine e un finale tutto da scrivere, anzi da vivere con il fiato sospeso.