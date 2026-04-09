A tre turni dalla conclusione del campionato di calcio di Promozione, il Casentino Academy si trova in testa alla classifica con due punti di vantaggio sulla seconda in classifica. La lotta per la promozione in Eccellenza resta aperta e l'esito finale dipende dai risultati delle prossime partite. Le squadre coinvolte sono impegnate in gare decisive, mentre i tifosi seguono con attenzione ogni movimento sulla classifica.

Tre giornate alla fine e un finale tutto da scrivere, anzi da vivere con il fiato sospeso. La classifica nel girone C di Promozione vede a 270’ dal termine della stagione il Casentino Academy di Vinicio Dini primo della classe con 54 punti seguito a due punti di ritardo dall’Audax Rufina del bomber casentinese Alex Ceramelli. Un margine talmente ridotto che potrebbe regalare sorprese fin dalla prossima giornata in un duello testa a testa tra due squadre assolute protagoniste di una stagione a dir poco memorabile. Il Casentino di Ombra e Sestini - giusto per citare due pedine che hanno messo meritato i riflettori - arriva a questo rush finale... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Calcio Promozione. Il finale da thriller del Casentino Academy. Due punti di vantaggio per il sogno Eccellenza

Promozione. Rufina, Academy nel mirino. Duello finale con il CasentinoIl Girone C di Promozione si appresta a vivere uno dei finali più elettrizzanti degli ultimi anni.

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