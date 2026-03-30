Il Girone C di Promozione sta per concludersi con una sfida decisiva tra Casentino Academy e Audax Rufina. La capolista Casentino, con 54 punti, cerca di mantenere il vantaggio di due punti sull'inseguitrice Rufina, che ha totalizzato 52 punti. La partita finale potrebbe determinare la squadra che otterrà la promozione direttamente.

Il Girone C di Promozione si appresta a vivere uno dei finali più elettrizzanti degli ultimi anni. Con soli due punti di vantaggio, la capolista Casentino Academy (54) cerca di tenere a distanza l’inseguitrice Audax Rufina (52). Un duello che non è solo di classifica, ma di identità. Il Casentino Academy vanta la miglior difesa del torneo con soli 17 gol subiti. È una squadra cinica e difficile da scardinare, che ha fatto della compattezza il suo marchio di fabbrica (i 9 pareggi testimoniano un gruppo che non molla mai). L’Audax Rufina risponde con il miglior attacco (41 reti). La squadra di Francini gioca sempre per vincere, anche a costo di rischiare qualcosa in difesa (20 gol subiti). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Promozione. Rufina, Academy nel mirino. Duello finale con il Casentino

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