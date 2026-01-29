Morbo di Parkinson 4 segnali prima del tremore | la ricerca

Il morbo di Parkinson si manifesta spesso con il tremore, ma una ricerca recente evidenzia che ci sono segnali precoci che arrivano prima di questo sintomo. Studi e osservazioni mostrano che alcuni cambiamenti nel corpo possono comparire molto tempo prima del classico tremore, aiutando a individuare la malattia in anticipo. Questi segnali potrebbero migliorare la diagnosi e permettere interventi più tempestivi.

(Adnkronos) – Il tremore viene considerato generalmente l'allarme per eccellenza quando si parla di morbo di Parkinson. La patologia, però, è caratterizzata anche da una serie di sintomi che non coinvolgono le alterazioni del movimento e che, soprattutto, possono manifestarsi con ampio anticipo rispetto al tremore. "Ci sono aspetti del Parkinson che non riguardano il movimento", spiega la professoressa Rachel Dolhun, neurologa presso la Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research, come si legge sul Washington Post. "Per molto tempo abbiamo pensato a questa malattia come un disturbo del movimento, ma ora vediamo che colpisce tutto il corpo in modi diversi", afferma.

