Il cammino è iniziato | Firenze ha aperto il Festival dei Cammini di Francesco 2026

A Firenze, nel complesso monumentale di Santa Croce, si è aperta la decima edizione del Festival dei Cammini di Francesco 2026. L’evento, che si svolge nel fine settimana, combina percorsi a piedi, momenti di riflessione e spettacoli artistici, coinvolgendo i visitatori in un’esperienza che unisce spiritualità e cultura. La manifestazione, giunta alla sua decima edizione, è iniziata con una cerimonia di apertura nel capoluogo toscano.

Arezzo, 13 aprile 2026 – Si è aperta a Firenze, nel complesso monumentale di Santa Croce, la decima edizione del Festival dei Cammini di Francesco, che ha preso il via con un fine settimana capace di tenere insieme cammino, riflessione e linguaggi artistici. La giornata inaugurale ha visto una partecipazione diffusa tra gli spazi della città, a partire dalle passeggiate urbane nei luoghi francescani di Firenze, guidate dai frati e pensate come un attraversamento diretto della presenza del Santo nel tessuto storico e spirituale cittadino. Nel Cenacolo di Santa Croce si è poi svolto l’incontro “Tutto il cosmo canta la sua canzone”, con Stefano Mancuso e Padre Guidalberto Bormolini, che hanno proposto una lettura contemporanea del Cantico delle Creature, riportandolo al centro del dibattito tra spiritualità ed ecologia.🔗 Leggi su Lanazione.it

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