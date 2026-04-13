il calcio e la svendita del racconto

Mentre si attende la finale di Sinner a Monte Carlo, il telecomando si è fermato su una replica della finale di Wimbledon del 2008. La partita, trasmessa ieri, ha richiamato l’attenzione su un match passato, offrendo un collegamento tra il presente e un evento storico del tennis. La trasmissione ha permesso di rivivere quel momento, senza aggiungere commenti o analisi.

Aspettando la finale di Sinner a Monte Carlo, il telecomando è capitato ieri sulla replica di un’altra finale, quella del 2008 a Wimbledon. Una partita epica, che segnò l’interruzione del regno di Roger Federer per mano di un giovane Rafa Nadal: il contrasto è stato quasi straniante, un po’ perché ci si rende conto che (solo) 18 anni fa si giocava un altro tennis, ma soprattutto per la telecronaca di Rino Tommasi e Roberto Lombardi (Gianni Clerici quel giorno chissà in che cosa fosse impegnato), voci di uno sport che non c’è più. Quel match, infatti, fu straordinario, uno dei più straordinari di sempre, eppure Rino e Roberto seppero (come al solito, direi) descrivere il momento storico con un tono di voce tanto garbato quanto emozionato.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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