Mimmo Pesce, tifoso e ospite a Telelombardia, ha raccontato con sincerità il suo percorso. Ha parlato del suo figlio con l’autismo, senza paura e con il sorriso. Pesce ha spiegato come il calcio e il suo amore per la squadra lo aiutino ad affrontare le difficoltà di ogni giorno. La sua testimonianza mette in luce un modo diretto e reale di vivere la sfida, senza filtri o retorica.

L’ospite-tifoso di Telelombardia Mimmo Pesce: «Ho parlato dell’handicap di mio figlio con il sorriso. Il Napoli ormai è fuori dalla lotta scudetto. Io superstizioso? No, ma il cornetto lo uso.». Negli ultimi anni, Qui studio a voi stadio ha trovato in Mimmo Pesce - all’anagrafe Domenico Pesacane - uno dei suoi volti più riconoscibili e iconici. Le sue telecronache colorate, il legame diretto con il pubblico e la capacità di raccontare il calcio come se fosse allo stadio o al bar lo hanno reso un punto di riferimento per i tifosi e un fuoriclasse del ruolo. Ma Pesce non è soltanto il personaggio televisivo: è anche padre di Tommaso, un ragazzo autistico, e autore del libro Mio figlio è uno sgusciato. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Racconto con leggerezza l’autismo e il mondo del calcio»

