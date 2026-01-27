Il divieto di transito da Nizza verso Monaco sta creando disagi ai tifosi della Juventus presenti nella zona. La società ha espresso stupore per una decisione presa in ritardo, che mette in difficoltà i sostenitori già sul luogo. Questa situazione evidenzia le complessità legate agli spostamenti in occasione di eventi sportivi e la necessità di pianificare con attenzione le logistiche.

La Prefettura delle Alpi Marittime ha deciso di vietare ai tifosi della Juve l’accesso ai centri cittadini di Nizza e Cap d’Ail, in occasione della partita di Champions League con il Monaco. Il provvedimento sarebbe legato a fatti risalenti al passato, ma non ha lasciato indifferente il club che ha messo in evidenza in una nota come "non riguardano in alcun modo le trasferte all’estero dei sostenitori bianconeri". La Juve ha espresso "stupore per una decisione estremamente tardiva, che pone i propri sostenitori già presenti sul posto in una situazione di difficoltà". "Tanti nostri tifosi risiedono nelle Alpi Marittime. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Divieto di transito da Nizza per per chi va a Monaco: la Juve scende in campo per i suoi tifosi

La Juventus ha annunciato il divieto di accesso per i tifosi a Nizza e Cap d’Ail in occasione dell’incontro Monaco-Juve.

