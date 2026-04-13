Domenica 12 aprile, il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che, a seguito del fallimento dei colloqui di tregua in Pakistan con l’Iran, sarà imposto un blocco navale nello Stretto di Hormuz. Questa misura mira a impedire il passaggio delle navi che, secondo le dichiarazioni, pagano gli iraniani. La decisione ha suscitato reazioni e preoccupazioni a livello internazionale, evidenziando le tensioni in quella regione strategica.

Nella giornata di domenica 12 aprile, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che visto il fallimento dei colloqui di tregua in Pakistan con l’Iran, gli USA imporranno un blocco navale allo Stretto di Hormuz, impedendo alle navi “che pagano” gli iraniani di passare. Poche ore dopo, il CENTCOM ( Central Command ), il comando statunitense per le operazioni in Medio Oriente e Asia Centrale, ha diffuso un comunicato in cui si rendeva noto che le forze USA inizieranno ad attuare il blocco di tutto il traffico marittimo in entrata e in uscita dai porti iraniani il 13 aprile alle ore 10:00 (ora della costa orientale degli Stati Uniti), in conformità con la proclamazione del Presidente.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Il blocco USA di Hormuz mette in crisi la credibilità di Washington

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