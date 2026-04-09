Il New York Times ha commentato la recente decisione di interrompere le ostilità con l'Iran, definendola un possibile “momento Suez” per gli Stati Uniti. Secondo il quotidiano, questa scelta potrebbe mettere alla prova la credibilità americana a livello globale, segnando un passaggio che potrebbe indicare una fase di declino internazionale. La questione ha suscitato molte discussioni sull’impatto di questa mossa sulla posizione degli Stati Uniti nel panorama internazionale.

Roma, 9 aprile 2026 – Impietosa l'analisi del New York Times: il cessate il fuoco con l' Iran è un "colpo" alla credibilità americana e forse – afferma – un "momento Suez" per gli Stati Uniti, ovvero l'istante in cui una potenza segna l'inizio del suo declino internazionale. Il quotidiano sottolinea che le due settimane di tregua lasciano l'Iran alla guida dello Stretto di Hormuz e con i temi del nucleare e del programma di missili balistici non risolti. Per il resto del mondo la guerra "inizia a sembrare una sconfitta militare, più seria dell'Iraq e dell'Afghanistan", afferma Bruno Macaes, ex ministro del Portogallo. Con il debole cessate il fuoco molti si chiedono - spiega il New York Times - se questo sia un momento Suez per gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Per gli Usa è arrivato il ‘momento Suez’? Cosa significa e perché è a rischio la credibilità di Washington

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Da suo stimato lettore — 25/26 anni, almeno — non sono del tutto d’accordo e convinto. Prima di Cingolani, Leonardo faceva gli aerei con gli USA e UE, elicotteri con UK, i satelliti con la Francia. Con Cingolani, Leonardo fa gli aerei con USA e con UK/JP, gli e x.com