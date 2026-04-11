Us Città di Fasano in casa della capolista Barletta senza tifosi al seguito

Dopo la pausa pasquale, la Serie D torna in campo con la sfida tra Barletta e Fasano, prevista per domenica 12 aprile alle 15:30 allo stadio “Cosimo Putilli”. La squadra ospite affronterà la capolista senza la presenza di tifosi al seguito, in quanto non sono stati autorizzati spettatori per questa partita. La gara si inserisce nel calendario del Girone H e rappresenta un incontro importante per entrambe le formazioni.

FASANO - Archiviata la pausa per le festività Pasquali, torna domani, domenica 12 aprile 2026, il campionato di Serie D - Girone H, con l'Us Città di Fasano atteso dalla gara in casa della capolista Barletta 1922, in programma nello stadio “Cosimo Putilli”, con inizio alle 15:30. La partita. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Südtirol-Venezia (sabato 28 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici. Tanti tifosi al seguito della capolistaLa lotta per la promozione diretta in Serie A riguarda quattro squadre tra cui la capolista Venezia, che sabato sarà impegnata in una trasferta non... Leggi anche: Catania, doppio bivio per il campionato: prima Salerno (senza tifosi al seguito), poi il Benevento Temi più discussi: Scheda squadra Città Di Fasano; Fasano vs Manfredonia: Risultato in Diretta Streaming Serie D > Girone H 2023-2024; Tabellino partita Città Di Fasano vs Afragolese; Fasano vs Palmese: Risultato in Diretta Streaming Serie D > Girone H 2023-2024. Us Città di Fasano in casa della capolista Barletta senza tifosi al seguitoLa compagine allenata da Pasquale Padalino è distante cinque punti dai biancorossi, a quattro giornate dal termine della regular season. All'andata pareggiarono 0-0 ... brindisireport.it Fasano pronto ad affrontare Ferrandina: sfida nel turno infrasettimanale di Serie DUn match fondamentale nella 30esima giornata del Girone H, per le ambizioni di promozione dei biancazzurri, reduci dal pareggio a Pompei. Padalino dovrà fare a meno dello squalificato Corvino ... brindisireport.it DESIGNAZIONI CAN D GABRIELE ELISINO designato per Città di Fasano - Ferrandina del girone H di Serie D ANTONIO ELIA impegnato in Imolese - Cittadella Vis Modena del girone D Seconda presenza in Serie D per NELLO FRANCESCO - facebook.com facebook