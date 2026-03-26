Area Jeune Ballet Genève al Teatro Ristori

Un laboratorio coreografico molto attivo sulla scena europea contemporanea si terrà al Teatro Ristori. L’evento coinvolge una giovane generazione di interpreti e presenta lavori di alcuni tra i coreografi più noti a livello internazionale. La manifestazione si svolgerà presso il teatro, portando in città un appuntamento dedicato alla danza e alla creatività emergente.

Un laboratorio coreografico tra i più dinamici della scena europea contemporanea approderà al Teatro Ristori, portando con sé l’energia di una nuova generazione di interpreti e la visione di alcuni tra i coreografi più interessanti del panorama internazionale. Martedì 31 marzo, alle 20.30, sarà Area Jeune Ballet Genève a trasportare gli spettatori in un viaggio nella danza d’autore che mette al centro tre coreografie dello svizzero Ken Ossola, del brasiliano Juliano Nunes e dell’albanese Erion Kruja. Introduzione allo spettacolo a cura di Maria Luisa Buzzi, in collaborazione con la rivista Danza&Danza, alle ore 19.30 nel Foyer del Teatro (2° piano) con ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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