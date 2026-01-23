Bonus mobili ed elettrodomestici 2026 | scopri come ottenere la detrazione Irpef del 50% fino a 5.000 euro

Il Bonus mobili ed elettrodomestici 2026 permette di beneficiare di una detrazione Irpef del 50% fino a 5.000 euro per l'acquisto di arredi e elettrodomestici destinati a immobili ristrutturati. Questa misura offre un'opportunità concreta per migliorare la propria abitazione, rispettando le modalità di accesso previste dalla normativa vigente. Di seguito, vengono illustrate le principali informazioni e i requisiti per usufruire del beneficio.

. Il Bonus mobili ed elettrodomestici 2026 è una delle agevolazioni fiscali più concrete per chi sta ristrutturando casa. Consente di recuperare il 50% della spesa sostenuta per l’acquisto di mobili nuovi e grandi elettrodomestici, a condizione che siano destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione edilizia. Per il 2026 il tetto massimo di spesa è fissato a 5.000 euro, con una detrazione ripartita in 10 quote annuali di pari importo nella dichiarazione dei redditi. Un incentivo pensato per alleggerire il costo dell’arredo e favorire interventi di riqualificazione degli immobili. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Bonus mobili ed elettrodomestici fino a 2.500 euro: sconto Irpef pari al 50%. Requisiti e domandeIl bonus mobili ed elettrodomestici, confermato dall’Agenzia delle Entrate anche nel 2026, permette di usufruire di uno sconto Irpef del 50% fino a 2.

Bonus mobili ed elettrodomestici 2026: come funziona e cosa c'è da sapereCome visto, la Legge di Bilancio 2026 ha prorogato il bonus mobili ed elettrodomestici anche per quest’anno. L’agevolazione riguarda sia i mobili, come letti, cassettiere, tavoli, armadi eccetera, sia ... notizie.it

Bonus mobili elettrodomestici 2026: come funziona, limiti di spesa, cosa sapereBonus Mobili ed elettrodomestici 2026: come funziona la detrazione Irpef 50%, elenco completo di mobili ed elettrodomestici che rientrano nel bonus e ... pianetadesign.it

