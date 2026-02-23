Alla scoperta del casale di Balsignano - Modugno

La scoperta del casale di Balsignano si deve al deterioramento delle sue mura, causato dal tempo e da interventi non adeguati. Questo luogo, che un tempo serviva come punto di difesa e centro religioso, mostra ancora dettagli architettonici originali e affreschi medievali molto ben conservati. Queste testimonianze storiche sono ora a rischio di ulteriore degrado. La comunità locale si impegna per preservare questa importante testimonianza del passato.

Balsignano conserva importanti tracce dell'architettura medievale in Puglia tra edifici sacri, strutture difensive e importanti cicli pittorici. L'uliveto secolare immerso nella quiete della campagna pugliese unito al ricco palinsesto architettonico del complesso monumentale rende l'esperienza di. Santo Stefano al Casale di Balsignano rappresenta un esempio significativo dell'architettura medievale in Puglia.