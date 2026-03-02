Visite al casale di Balsignano

Al casale di Balsignano sono visibili resti di architettura medievale, tra cui edifici sacri, strutture difensive e cicli pittorici. Questo sito in Puglia conserva testimonianze storiche che risalgono a quel periodo, offrendo uno sguardo sulle tecniche costruttive e sull’arte dell’epoca. La visita permette di osservare dettagli architettonici e decorativi ancora ben conservati.

Balsignano conserva importanti tracce dell’architettura medievale in Puglia tra edifici sacri, strutture difensive e importanti cicli pittorici. L'uliveto secolare immerso nella quiete della campagna pugliese unito al ricco palinsesto architettonico del complesso monumentale rende l'esperienza di. 🔗 Leggi su Baritoday.it Santo Stefano al casale di BalsignanoBalsignano conserva importanti tracce dell’architettura medievale in Puglia tra edifici sacri, strutture difensive e importanti cicli pittorici. Alla scoperta del casale di Balsignano - ModugnoBalsignano conserva importanti tracce dell’architettura medievale in Puglia tra edifici sacri, strutture difensive e importanti cicli pittorici. Contenuti utili per approfondire Visite. Temi più discussi: L’ambasciatrice del Kosovo a Casale Monferrato; Da Felce Azzurra ai Krumiri Rossi, per le vie di Casale il museo a cielo aperto del Made in Italy; 'Polvere di guerra - dalle macerie alla costruzione di pace' in allestimento a Casale Monferrato - Pressenza; Visite alla domenica e di sera: in Piemonte dubbi sui numeri. Visite al casale di BalsignanoPresidi, telefonate, controlli, conferme. E la responsabilità di firmare ciò che pubblichiamo. Con due caffè al mese sostieni il lavoro umano della redazione, qui sul territorio. Il beneficio è ... baritoday.it Museo archeologico Luni. Domani visite gratuite. Aperto il casale GropalloLa promozione culturale della zona romana prevede anche tappa all’anfiteatro. Aperto fino all’8 novembre il bando del Comune di Luni per la gestione. . Un fine settimana al museo di Luni. In occasione ... lanazione.it Amalfi, al via l’Ambulatorio Virtuale di Comunità: visite specialistiche da remoto e meno attese - facebook.com facebook #Carew e le visite mediche con l'Inter: "Nessuno mi spiegò mai il motivo per il quale non le superai" x.com