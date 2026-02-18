Al Teatro Cartiere Carrara Giuseppe Giacobazzi con Osteria Guicobazzi

Giuseppe Giacobazzi torna a Firenze dopo aver ricevuto un premio per il suo stile comico, causato dalla forte connessione con il pubblico. Sabato 21 febbraio, l’attore porta sul palco del Teatro Cartiere Carrara “Osteria Giacobazzi”, uno spettacolo che unisce umorismo e musica dal vivo. La serata promette risate e intrattenimento, con battute ispirate alle esperienze di ogni giorno. Gli spettatori si preparano a vivere un’esperienza divertente, tra aneddoti e momenti di spontaneità. La sala si riempirà di applausi e sorrisi.

Questa non è solo un'osteria, ma un'osteria con spettacolo incluso, un po' come se avessero incrociato Broadway con una vendemmia in Toscana! Tra i più amati attori comici dello Stivale, Giuseppe Giacobazzi torna sabato 21 febbraio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze con "Osteria Giacobazzi", un sequel così atteso che potrebbe far impallidire il Ritorno del re del Signore degli Anelli. Se il vostro concetto di teatro è polvere e balconate, vi sbagliate di grosso. No, signore, qui si parla di tavoli pieni zeppi di vino e formaggi, con Giuseppe Giacobazzi e Andrea Vasumi che ti servono non solo cibo, ma anche battute da far ribaltare i bicchieri.