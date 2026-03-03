Al Teatro Cartiere Carrara i Panpers con lo show Terapia di coppia

Venerdì 6 marzo, al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, il duo comico formato da Andrea Pisani e Luca Peracino, i PanPers, presenta lo spettacolo

Il ritorno di "Scherzi a parte". Max Giusti riscatta le edizioni di Enrico Papi, ma le sue imitazioni sono da dimenticare Dopo tanti anni qualche screzio è sempre inevitabile. Parola dei PanPers, il duo comico formato da Andrea Pisani e Luca Peracino che venerdì 6 marzo porta sul palco del Teatro Cartiere Carrara di Firenze “Terapia di Coppia”, esilarante show su legami e contraddizioni dell’animo umano. Del resto, la più piccola questione può esplodere in un caso di Stato. È naturale, è umano, basta non mollare. Succede a tutti, anche ai PanPers, che, dopo anni a condividere gioie, dolori, amicizie, stanze di hotel e parcheggi... 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Leggi anche: Firenze, in scena i PanPers con lo show 'Terapia di coppia'

I PanPers al Teatro Nuovo di Verona: “Terapia di coppia”Taratatà, le pagelle: Bonolis un Marzullo logorroico (5), Panariello e 'la moglie brutta' (4), l'eterna incredulità di Max Pezzali (9) Dopo anni...

Una selezione di notizie su Teatro Cartiere Carrara

Temi più discussi: Osteria Giacobazzi, tavoli imbanditi, risate e canzoni al Teatro Cartiere Carrara di Firenze; SERGIO CAPUTO, gio 26/2 Teatro Cartiere Carrara di Firenze – Ne approfitto per fare un po’ di musica - MEI; FOTO - La sinistra di Bundu e Palagi si ritrova al Teatro Cartiere Carrara; Blog | A sinistra qualcosa si muove: ci prova Antonella Bundu.

La sinistra di Bundu e Palagi al Teatro Cartiere: Qui per ripartire da persone e territori / FOTOA pochi giorni dalla bocciatura del Tar del ricorso sulle regionali la sinistra si ritrova e rilancia, Palagi: Diamo continuità la percorso che partì dal Social Forum ... firenzetoday.it

FOTO - La sinistra di Bundu e Palagi si ritrova al Teatro Cartiere CarraraCondividi Bundu al Teatro Cartiere Carrara 1 Foto da: FOTO - La sinistra di Bundu e Palagi si ritrova al Teatro Cartiere Carrara Bundu al Teatro Cartiere Carrara 2 Foto da: FOTO - La sinistra di Bundu ... firenzetoday.it

CHIELLO - CLUB TOUR 2026 16-04-2026 PADOVA - Gran Teatro Geox 19-04-2026 ROMA - Atlantico 21-04-2026 FIRENZE - Teatro Cartiere Carrara 22-04-2026 BOLOGNA - Estragon 28-04-2026 MILANO - Alcatraz 29-04-2026 VENARIA REALE - Teatro Co - facebook.com facebook