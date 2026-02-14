Perde il controllo dell' auto e si scontra contro un' auto in sosta che sfonda la vetrina di un' attività

Luca Rossi ha perso il controllo della sua auto, probabilmente a causa della pioggia intensa, e si è schiantato contro un’auto parcheggiata, rompendo la vetrina di un negozio. La scena si è svolta in pieno giorno, con il traffico che passava velocemente accanto alla vetrina distrutta. È il secondo incidente in poche ore sul Raccordo in direzione Perugia, dove questa mattina un altro automobilista si è scontrato senza riportare ferite.

Il fatto è avvenuto questa mattina a Trestina di Città di Castello: due veicoli danneggiati. Conducente portata in Ospedale per accertamenti Un altro incidente, molto probabilmente causato dal maltempo, si è verificato dopo quello grave di questa mattina sul Raccordo in direzione Perugia, nel quale l’automobilista è rimasto illeso. Una donna di 63 anni di Città di Castello, mentre percorreva il centro abitato di Trestina, ha perso il controllo della propria Fiat 500L e, dopo una serie di sbandate, è finita in un parcheggio privato di un’autofficina, dove ha colpito due autovetture che erano state parcheggiate in attesa di essere portate all'interno della struttura per risolvere dei problemi meccanici.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

A Ancona, lungo via del Fornetto, un incidente ha coinvolto un'auto che, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo e si è schiantata contro veicoli in sosta.

