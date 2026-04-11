A San Benedetto, i genitori di Matteo hanno dato il consenso all’espianto degli organi, dopo la sua morte. È stata effettuata un’autopsia per chiarire la dinamica dell’incidente avvenuto nell’idromassaggio. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale, mentre proseguono le indagini per ricostruire i dettagli dell’accaduto. Nessuna altra informazione è stata resa nota in merito alle cause o alle circostanze dell’incidente.

SAN BENEDETTO Un ultimo gesto d’amore nei confronti di quel figlio amatissimo: i genitori di Matteo hanno autorizzato l’espianto degli organi la notte scorsa e la sua morte, così assurda e tragica, potrà dare la vita ad altri bambini. La decisione è arrivata al termine del periodo di osservazione di 6 ore che, per legge, in Italia, deve precedere la procedura vera e propria di prelievo. Il conto alla rovescia parte dal momento nel quale i medici constatano la cessazione dell’attività cerebrale. Una procedura delicatissima soprattutto in un caso come quello del dodicenne sambenedettese che era partito insieme a mamma Nicoletta Sprecacè e papà Maurizio Brandimarti per quella che doveva essere una vacanza di divertimento, e che si è rivelata il peggiore degli incubi. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - San Benedetto, l?ultimo atto d?amore. La famiglia di Matteo ha donato i suoi organi. Autopsia per accertare l'esatta dinamica dell'orrore nell'idromassaggio. Cosa sappiamo

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San Benedetto, in trappola nella vasca idromassaggio. Matteo, 12 anni, morto dopo 4 giorni di agonia. Ora si procede per omicidio colposo ?La famiglia dona gli organiSAN BENEDETTO - Ha lottato per 4 interminabili giorni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Infermi di Rimini, ma alla fine, il piccolo cuore di...

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