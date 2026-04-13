Una nuova truffa si sta diffondendo tra gli utenti di smartphone, sfruttando la notifica di esaurimento dello spazio su iCloud. In molti casi, le vittime ricevono messaggi che avvisano di un limite raggiunto, inducendole a cliccare su link o fornire dati personali. Questa strategia mira a svuotare i conti correnti o ad acquisire informazioni sensibili, seguendo un copione ormai consolidato che si ripete per chi utilizza servizi di archiviazione cloud.

AGI - Il copione è quasi sempre lo stesso, una sorta di "rito di passaggio" digitale che accomuna chiunque possieda uno smartphone: la notifica che lo spazio di archiviazione è agli sgoccioli. Che si tratti di Google Drive o di iCloud, il messaggio arriva puntuale, trasformando la gestione della memoria in un piccolo incubo quotidiano fatto di pulizie minuziose o della scelta di cedere a un abbonamento mensile per qualche GB extra. Tuttavia, proprio dietro questa banale necessità tecnologica, si nasconde una minaccia decisamente più concreta di una semplice notifica fastidiosa. Il quotidiano britannico The Guardian ha recentemente sollevato il velo su una truffa di phishing particolarmente insidiosa che sta prendendo di mira gli utenti Apple, sfruttando la paura di perdere i propri ricordi digitali.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - “iCloud, lo spazio è esaurito”: attenti alla nuova truffa che svuota il conto corrente

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