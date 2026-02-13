Un messaggio apparentemente innocente ha portato a una truffa sui social, causando la perdita di centinaia di euro in pochi minuti. Un utente ha ricevuto un messaggio che sembrava provenire da un’amica, ma si trattava di un tentativo di furto che ha svuotato il suo conto in breve tempo. La polizia mette in guardia: attenzione a messaggi simili, che sembrano semplici ma sono molto pericolosi.

Ti svuotano il conto in pochi minuti, questa è una nuova e pericolosa truffa social: attenzione sempre a questo messaggio. “Ciao! Se non è un problema potresti votare per mia nipote? Manca davvero poco.”. È questo l’innesco di una delle truffe più insidiose degli ultimi mesi, un messaggio che arriva da un contatto reale e che, proprio per questo, sembra innocuo. In realtà rappresenta la porta d’ingresso a un attacco informatico capace di svuotare conti correnti, rubare identità digitali e prendere il controllo delle conversazioni private. Un messaggio che sembra innocente ma è una truffa che ti svuota il conto. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Nuova truffa social: il messaggio che sembra innocente ma ti svuota il conto

