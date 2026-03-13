La Lega Navale delle Tremiti ha richiesto l’attivazione di voli congiunti tra Foggia e l’arcipelago, includendo anche l’utilizzo di aereo-elicotteri. Aeroporti di Puglia ha risposto annunciando di mettere immediatamente in moto le procedure necessarie. La proposta mira a migliorare i collegamenti tra il territorio e le isole, senza specificare ulteriori dettagli sui mezzi coinvolti o sui tempi di realizzazione.

AEREO-ELICOTTERO PER LE TREMITI: VOLI IJN CONCIDENZA DA E PER FOGGIA CHIESTI DALLA LEGA NAVALE DELL’ARCIPELAGO DIOMEDEO.LA RISPOSTA DI AEROPORTI DI PUGLIA: “CI METTIAMO SUBITO AL LAVORO” Da Milano alle Isole Tremiti con aereo ed elicottero grazie a voli in coincidenza da e per l’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia. E’ quanto auspica Tonino Santoro, presidente della delegazione diomedea della Lega Navale Italiana in una lettera-appello inviata ad Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia. “Un servizio necessario – sostiene l’imprenditore e artista a capo del sodalizio – per dare un aiuto concreto allo sviluppo turistico di queste isole e anche per mettere in rete i residenti con parenti ed esigenze personali nel Nord Italia. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Aereo-elicottero per le Tremiti: la richiesta della Lega Navale. Aeroporti di Puglia: “Subito al lavoro”

