Al palazzo arcivescovile di Pisa un incontro sulla memoria condivisa fra chiese diocesane e comunità ebraiche

Questa mattina alle 10,30, nel palazzo arcivescovile di Pisa, si svolge l’incontro “Bene, gratitudine e memoria”. È l’ultima tappa di un progetto nazionale che coinvolge comunità ebraiche e chiese diocesane toscane. L’obiettivo è ripercorrere insieme i momenti più difficili della storia, riconoscendo il bene fatto e rafforzando il dialogo tra le due comunità.

PISTOIA – Giovedì (5 febbraio) alle 10,30, in Sala Pio X del palazzo arcivescovile di Pisa, si terrà l’incontro Bene, gratitudine e memoria, tappa conclusiva delle giornate toscane di un progetto nazionale che mette in dialogo Comunità ebraiche italiane e Chiese diocesane, nel segno della memoria condivisa e del riconoscimento del bene compiuto nei momenti più oscuri della storia. Il progetto Bene, Gratitudine e Memoria ha preso avvio nel maggio 2025 a Modena, proseguendo in Toscana nel settembre 2025 con appuntamenti a Firenze, Lucca e Fiano di Pescaglia, per giungere ora, il 4 e 5 febbraio, a Livorno e Pisa.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

