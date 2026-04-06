Il bar storico della Garbatella, conosciuto come la bottiglieria Cesaroni, sta per trasformarsi in un'osteria. La decisione di cambiare la destinazione del locale è stata comunicata senza fare riferimento alla serie televisiva che dovrebbe tornare dopo 15 anni. La modifica riguarda esclusivamente la destinazione commerciale dello spazio, che da bar diventerà ristorante. La chiusura del locale e la sua riconversione sono state riportate da fonti locali.

Lo storico locale della Garbatella che ha ospitato la bottiglieria Cesaroni adesso diventerà un'osteria, ma non ci sarà alcun riferimento alla serie che sta per tornare dopo 15 anni ICesaronihanno reso il quartiere della Garbatella di Roma una meta per i turisti italiani che sono cresciuti guardando la serie. Quel bar – che è molto diverso dalla bottigliera-, situato inpiazza Giovanni da Triora, è sempre stato un qualcosa di divertente perché ha fatto pensare ad un luogo che rappresenta “la casa di tutti” quel posto del cuore che in realtà non conosci ma sembra di averlo vissuto da sempre. Adessoil bar è pronto ad una trasformazione epocaleche porterà quella bottiglieria a diventare un ristorante, un po’ come accadrànella sesta stagione della serie. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Cesaroni, il bar della Garbatella diventa un ristorante: è la fine di un’era

Dal Piccolo Bar al ristorante alla Stazione: un cammino lungo 80 anni che diventa "Bottega storica"Dal 1947 a oggi tre generazioni della famiglia Moroncelli hanno portato avanti l’attività nel locale di via della Repubblica Una nuova realtà si...

Famosa attrice dei Cesaroni scomparsa nel nulla, la verità è che era molto malata: ecco chi è, il raccontoUn lungo silenzio, poi il racconto pubblico di una battaglia durissima contro il dolore.

Temi più discussi: Bar dei Cesaroni, è la fine di un’era: il locale diventerà un ristorante; Il bar dei Cesaroni diventa ristorante: addio allo storico set della Garbatella; Addio al Bar dei Cesaroni: finisce un simbolo romanista della Garbatella; Pellegrini non cerca alibi: Eravamo in partita, ma gli episodi ci condannano.

Il bar dei Cesaroni chiude e diventa un ristorante, addio allo storico set della GarbatellaSi chiude un capitolo simbolico per la Garbatella: lo storico bar diventato celebre grazie alla serie I Cesaroni cambia volto e si prepara a diventare un ristorante. Il locale, ... ilmessaggero.it

I Cesaroni 7: quando inizia e quante puntate sono? Le location della serieI Cesaroni 7 torna su Canale 5: scopri quando inizia, quante puntate sono, le location reali a Roma, le anticipazioni sulla trama e il cast della nuova stagione. tag24.it

È finita un’epoca per le tante persone che sono andate a prendere un caffè in piazza Giovanni da Triora a Roma e si sono sentite parte di una delle famiglie più famose d’Italia, quella dei Cesaroni. Il bar alla Garbatella, set della fiction con Claudio Amendola, facebook

Bar dei Cesaroni, è la fine di un’era: il locale diventerà un ristorante roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com