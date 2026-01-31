La prossima settimana arrivano i primi dettagli sui film dedicati ai Beatles. La casa di produzione ha mostrato le prime immagini dei quattro attori che interpretano i membri della band: Paul Mescal nei panni di McCartney, Harris Dickinson in quelli di Lennon, Joseph Quinn in quelli di George Harrison e Barry Keoghan nei panni di Ringo Starr. Il progetto, intitolato

The Beatles — A Four Film Cinematic Event ha ufficialmente svelato il primo sguardo ai film sull'iconica band, con nuove foto che mostrano Paul Mescal nei panni di Paul McCartney, Harris Dickinson nei panni di John Lennon, Joseph Quinn nei panni di George Harrison e Barry Keoghan nei panni di Ringo Starr. Un evento firmato Sam Mendes. I film saranno ben quattro, per raccontare la storia dei Beatles, ciascuno da un punto di vista differente. La narrazione collega le traiettorie di John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, coprendo tutto, dalla formazione della band al suo successo globale.

© Metropolitanmagazine.it - I biopic sui ‘Beatles’: un unico progetto ma diviso in quattro film

