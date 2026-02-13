I programmi TV di oggi 13 febbraio 2026 | quiz fiction e film

Oggi, il quiz “Speciale Affari Tuoi” su Rai 1 coinvolge i concorrenti in una gara di fortuna e strategia, mentre su Canale 5 va in onda “Io sono Farah”, la fiction che racconta la storia di una giovane rifugiata siriana arrivata in Italia, e su Rai 3 viene trasmesso il film “Past Lives”, scelto per il suo forte messaggio sull’amore e il destino.

Guida ai programmi TV del 13 febbraio 2026: "Speciale Affari Tuoi" su Rai 1, "Io sono Farah" su Canale 5, "Past Lives" su Rai 3. La prima serata del 13 febbraio 2026 offre su Rai 1 arriva lo speciale di Affari Tuoi – San Valentino, una puntata romantica pensata per la vigilia della festa degli innamorati. Rai 2 punta invece sull'energia delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, con collegamenti e highlights dalle gare del giorno. Per gli amanti del cinema d'autore, Rai 3 propone Past Lives, uno dei film più apprezzati degli ultimi anni. Sul fronte Mediaset, Canale 5 prosegue con la fiction Io sono Farah, mentre Rete 4 dedica la serata a Quarto Grado, con nuovi sviluppi sui principali casi di cronaca.