Il Borough Market è un famoso mercato alimentare di Londra, noto per la varietà di prodotti e la vivace atmosfera. Recentemente, la principessa Catherine ha condiviso un momento in cui ha preparato un cappuccino nel mercato, attirando l’attenzione sui social media. La scena ha mostrato la duchessa intenta a realizzare la bevanda davanti a visitatori e appassionati di gastronomia.

Il cappuccino preparato dalla principessa Catherine a Borough Market ha fatto rapidamente il giro dei social. Durante la visita ufficiale nel celebre mercato londinese, la principessa con la sua innata eleganza ha provato a lavorare dietro al banco di Change Please, un’impresa sociale che forma come baristi persone che stanno affrontando l’esperienza della vita senza casa. Il progetto nasce con un’idea semplice: offrire una formazione professionale concreta nel mondo del caffè e accompagnare le persone verso una nuova autonomia. I partecipanti ricevono formazione come baristi, un salario dignitoso e un supporto più ampio che include assistenza per l’alloggio, accesso a un conto bancario, supporto psicologico e opportunità di lavoro stabile. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Cos’è il Borough Market, il cuore gastronomico di Londra dove Kate ha fatto il cappuccino

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Discussioni sull' argomento Progetti sociali Cos’è il Borough Market, il cuore gastronomico di Londra dove Kate ha fatto il cappuccino; William e Kate dietro il bancone a servire caffè: la sorpresa dei principi a Borough Market; William e Kate dietro il bancone: spillano pinte di birra durante la visita a Borough Market; William e Kate spillano birre nel centro di Londra.

Il principe William e la moglie Kate hanno visitato lo storico Borough Market, nel cuore di Londra. La coppia reale ha poi attraversato quello che è noto come il Bermondsey Beer Mile, un percorso che comprende oltre 20 birrifici artigianali. In uno dei locali, Will - facebook.com facebook