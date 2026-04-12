Roberta Valente – Notaio in Sorrento | tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv

Da tpi.it 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da domenica 12, va in onda la serie tv che vede nel cast la notaio di Sorrento. La trama si concentra sulle vicende di un notaio e delle persone coinvolte nelle sue pratiche professionali. La serie è composta da diverse puntate e può essere vista in streaming. Sono stati resi noti dettagli sulla durata di ogni episodio e sui canali di trasmissione.

Roberta Valente – Notaio in Sorrento: trama, cast, quante puntate e streaming. Da domenica 12 aprile 2026 alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Roberta Valente – Notaio in Sorrento, serie tv in quattro serate diretta da Vincenzo Pirozzi con Maria Vera Ratti, Alessio Lapice, Flavia Gatti, Erasmo Genzini e con la partecipazione di Sebastiano Somma. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Il carattere spigoloso di Roberta Valente non è che una forma di autodifesa dovuta alla perdita dei genitori, quando lei aveva solo 5 anni. Per questo Roberta vive un’ansia da controllo che la porta a pianificare ogni aspetto della sua vita, nell’illusione di mettersi al riparo dalle brutte sorprese.🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - Roberta Valente – Notaio in Sorrento: tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv

Roberta Valente - Notaio in Sorrento è la nuova serie tv di Rai 1 con Maria Vera Ratti in onda da domenica 12 aprile: cast, trama e locationMedici, poliziotti, avvocati, insegnanti, assistenti sociali… In tv la fiction ha rappresentato tantissimi mestieri e altrettante professioni.

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