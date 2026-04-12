Roberta Valente – Notaio in Sorrento | tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv

Da domenica 12, va in onda la serie tv che vede nel cast la notaio di Sorrento. La trama si concentra sulle vicende di un notaio e delle persone coinvolte nelle sue pratiche professionali. La serie è composta da diverse puntate e può essere vista in streaming. Sono stati resi noti dettagli sulla durata di ogni episodio e sui canali di trasmissione.

Roberta Valente – Notaio in Sorrento: trama, cast, quante puntate e streaming. Da domenica 12 aprile 2026 alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Roberta Valente – Notaio in Sorrento, serie tv in quattro serate diretta da Vincenzo Pirozzi con Maria Vera Ratti, Alessio Lapice, Flavia Gatti, Erasmo Genzini e con la partecipazione di Sebastiano Somma. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Il carattere spigoloso di Roberta Valente non è che una forma di autodifesa dovuta alla perdita dei genitori, quando lei aveva solo 5 anni. Per questo Roberta vive un’ansia da controllo che la porta a pianificare ogni aspetto della sua vita, nell’illusione di mettersi al riparo dalle brutte sorprese.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Roberta Valente – Notaio in Sorrento: tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv Roberta Valente - Notaio in Sorrento è la nuova serie tv di Rai 1 con Maria Vera Ratti in onda da domenica 12 aprile: cast, trama e locationMedici, poliziotti, avvocati, insegnanti, assistenti sociali… In tv la fiction ha rappresentato tantissimi mestieri e altrettante professioni. Leggi anche: Erasmo Genzini racconta Roberta Valente – Notaio in Sorrento: “Questa serie è una grande occasione per noi giovani attori”