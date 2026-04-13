I libri più interessanti di aprile | 5 novità tra narrativa e saggistica

Ad aprile sono state pubblicate cinque nuove uscite tra narrativa e saggistica, che portano al centro dell’attenzione argomenti diversi e stimolano la riflessione. Le nuove pubblicazioni si inseriscono in un periodo in cui la lettura assume un ruolo più coinvolgente e meno di evasione, diventando uno strumento per affrontare temi complessi. Questi titoli si distinguono per contenuti che invitano a una lettura attenta e critica.

Aprile è il mese in cui la lettura smette di essere rifugio e diventa attraversamento. Le novità editoriali non consolano, ma interrogano. Mettono il lettore di fronte a crepe intime, tensioni morali, domande irrisolte. Tra narrativa e saggistica, ecco cinque titoli imperdibili che raccontano, ciascuno a suo modo, il nostro presente. NARRATIVA ITALIANA CONTEMPORANEA - FEDERICA DE PAOLIS - IL NEMICO - FELTRINELLI Federica De Paolis, con Il nemico (Feltrinelli), costruisce un romanzo teso e magnetico sul desiderio e sull’identità. Al centro c’è Adele, traduttrice cinquantenne, la cui vita ordinaria viene scossa dall’incontro — prima virtuale, poi reale — con uno scrittore carismatico.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I libri più interessanti di aprile: 5 novità tra narrativa e saggistica Novità, best seller e titoli attesissimi. I libri in uscita ad aprile che proprio non puoi perdertiPoche cose fanno bene a corpo e mente come la lettura di un bel libro, magari consumata all’ombra di un albero nel parco sotto casa. Leggi anche: Ternana, tra conferme e novità interessanti. Ma la testa è già alla gara contro il Gubbio