Ternana tra conferme e novità interessanti Ma la testa è già alla gara contro il Gubbio

La Ternana si prepara alla sfida contro il Gubbio, con alcune conferme e novità nelle rotazioni e nei cambi effettuati durante le ultime partite. La squadra mostra segnali di crescita e si concentra sulla prossima gara, mentre i rinforzi arrivati a gennaio vengono integrati nel gruppo. La concentrazione è tutta rivolta al prossimo impegno, che si avvicina rapidamente.

Fere di nuovo in forte ascesa, aspettando il Gubbio. Conferme molto interessanti giungono anche dalle rotazioni, dai cambi in corsa e dagli arrivi di gennaio. Ora, per aggiudicarsi la volata relativa al 4° posto, diviene fondamentale la continuità e il margine di errore è minimo. La prestazione di Arezzo rilancia subito la squadra di Liverani. Se si eccettua l’assurda ultima mezzora di gioco disputata contro il Campobasso, il recente percorso è eccellente. Il massimo risultato conseguito contro la capolista (dopo tre giorni di cupa atmosfera) e in precedenza contro il Ravenna, senza trascurare quello sul campo del Pineto, ribadiscono che la Ternana c’è anche con la testa ed è pronta a giocare tutte le proprie carte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Varone e Saber: il Gubbio regola il Carpi. E ora la testa va al derby contro i rossoverdiGUBBIO 2 CARPI 1 GUBBIO (3-5-2): Krapikas; Bruscagin, Baroncelli, Di Bitonto; Podda, Saber (st 26’ Di Massimo), Carraro (st 16’ Rosaia), Varone (st...

Diretta/ Arezzo Ternana (risultato finale 1-2): Dubickas beffa la capolista! (4 marzo 2026)Serie C, Diretta Arezzo Ternana, streaming video tv: protagoniste di un ottimo campionato entrambe, non hanno brillato nel weekend (4 marzo 2026) ... ilsussidiario.net

Arezzo-Ternana 1-2: le Fere sbancano il Comunale e interrompono l’imbattibilità amarantoDiretta di Arezzo-Ternana di Mercoledì 4 marzo 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net

"Civili e bambini non sono numeri. Basta bombe! Basta sangue!" Lo striscione degli ultras della Fossa Arezzo 1991, ieri sera fuori dallo stadio, prima della partita tra Arezzo e Ternana, in Serie C. #Iran x.com

Nell'infrasettimanale la Ternana riscatta il ko con i Lupi (a riposo per l'esclusione del Rimini) battendo proprio i toscani e raggiungendo i rossoblù con Juve NG e Pineto, a segno con Pontedera e Forlì. Zauri: «I ragazzi non mollano mai» - facebook.com facebook