Lavori di manutenzione alla rete idrica cali di pressione per tutta la mattina

Dalle 8.30 alle 12 di venerdì 13, nella frazione di Porto Garibaldi, parte di Comacchio, sono in corso lavori di manutenzione alla rete idrica effettuati dal Cadf. Durante questo intervallo temporale si prevedono cali di pressione dell’acqua potabile in tutta la zona interessata, che potrebbero durare per tutta la mattina. La società ha comunicato questa interruzione temporanea ai residenti.

Il Cadf (la fabbrica dell'acqua) fa sapere che dalle 8.30 alle 12 di venerdì 13, nell'intera località di Porto Garibaldi (frazione di Comacchio), in seguito a lavori di manutenzione straordinaria alla rete idrica, potrebbero verificarsi cali di pressione dell'acqua potabile. Possibili altri. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

