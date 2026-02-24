Non perdiamoci di vista | ad Avellino un laboratorio di scultura tattile dedicato a persone con disabilità visiva

Il progetto “Non perdiamoci di vista” ha portato alla creazione di un laboratorio di scultura tattile ad Avellino, promosso dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. La causa principale è l’obiettivo di offrire a persone con disabilità visiva un’esperienza artistica concreta, attraverso attività pratiche che stimolano il tatto. Il laboratorio si svolge in uno spazio appositamente attrezzato e coinvolge artisti e partecipanti in un percorso di scoperta sensoriale. La scelta di lavorare con materiali diversi rende il progetto ancora più accessibile.

Tempo di lettura: 2 minuti Un percorso artistico inclusivo che mette al centro il tatto come strumento di conoscenza e creatività: nasce nell’ambito del progetto “ Non perdiamoci di vista” il Laboratorio di scultura tattile, iniziativa promosso dalla UICI, l’Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione Territoriale di Avellino. “Non perdiamoci di vista” è un intervento co-finanziato dall’Avviso Pubblico per la selezione di interventi volti a favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità sensoriale al fine di agevolare il superamento delle barriere immateriali e materiali di tipo comunicativo e di informazione-DGR n. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

