Non perdiamoci di vista | ad Avellino un laboratorio di scultura tattile dedicato a persone con disabilità visiva

Un percorso artistico inclusivo che mette al centro il tatto come strumento di conoscenza e creatività: nasce nell'ambito del progetto " Non perdiamoci di vista" il Laboratorio di scultura tattile, iniziativa promosso dalla UICI, l'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione Territoriale di Avellino. "Non perdiamoci di vista" è un intervento co-finanziato dall'Avviso Pubblico per la selezione di interventi volti a favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità sensoriale al fine di agevolare il superamento delle barriere immateriali e materiali di tipo comunicativo e di informazione-DGR n.

