Morti sospette familiari sconvolti I figli di Deanna | Mamma era sempre stata bene

Familiari e familiari dei deceduti sono sotto shock a Forlì, dove le autorità indagano su alcune morti sospette. I figli di una donna deceduta affermano che la madre era sempre stata in buona salute e non presentava problemi. Nel frattempo, un uomo chiamato Spadino si è rivolto nuovamente ai media per dichiarare la propria innocenza in relazione a fatti ancora da chiarire.

Forlì, 7 marzo 2026 – Spadino torna a parlare. Per reclamare, ancora una volta, la sua innocenza in questa trama che lo vede al centro d'una scena macabra: è accusato (come indagato a piede libero) di avere ucciso cinque anziani che lui, Luca Spada, per tutti Spadino, 27 anni, autista soccorritore della Croce Rossa del Comitato di Forlimpopoli-Bertinoro, avrebbe soppresso proprio mentre li trasportava da un ospedale a una casa di cura, o viceversa, in uno di quei 'trasporti secondari' in cui l'ambulanza viaggia a velocità di crociera, senza sirene, perché i pazienti sono anziani ma non moribondi. Eppure quei cinque anziani, nella pancia di quell'ambulanza condotta da Spadino, o quando lui stesso si trovava accanto al degente, vengono assaliti da improvvisi malori, arresti cardiocircolatori che saranno fatali.