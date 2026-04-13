Carlo Fidanza ha dichiarato di non essere indagato e di non essere coinvolto nell’inchiesta di Report, trasmissione settimanale del servizio pubblico condotta dal giornalista e vicedirettore Rai. In un video diffuso, Fidanza ha precisato la propria posizione, smentendo le informazioni diffuse dalla trasmissione. La vicenda riguarda aspetti ancora non chiariti, ma secondo le sue parole, non ci sono elementi che lo coinvolgano nelle indagini.

Carlo Fidanza smentisce Report, trasmissione settimanale del servizio pubblico, condotta dal giornalista e vicedirettore Rai, Sigfrido Ranucci. Ieri sera su Raitre è andato in onda un lungo servizio, anticipato dall’autore Giorgio Mottola con pubblicazione di articoli e lunghe paginate su quelli che la premier Meloni ha definito «La “redazione unica”, composta da Il Fatto Quotidiano, La Repubblica, Fanpage e Report », in cui l’inviato si concentra su presunti rapporti intercorsi tra esponenti di Fratelli d’Italia e ambienti malavitosi. Fidanza non resta in silenzio e risponde. E tra i nomi tirati in ballo dalla trasmissione Rai e da Mottola c’è anche quello del Capogruppo di FdI-Ecr in Europarlamento, Carlo Fidanza.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “I fatti sono semplici: non sono indagato e non compaio nell’inchiesta” Fidanza smentisce Report (video)

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Il report sugli stranieri: sono 15.835 quelli che vivono nell'AgrigentinoI dati sulla fascia di età mostrano una popolazione giovane: il 19 % ha meno di 18 anni, i giovani tra i 19 e i 29 anni sono il 19,6%.