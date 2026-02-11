Il report sugli stranieri | sono 15.835 quelli che vivono nell' Agrigentino
Nel territorio di Agrigento vivono 15.835 stranieri, secondo il nuovo report del Centro studi Idos. I dati, presentati oggi a Palermo, mostrano che in tutta la Sicilia sono oltre 209 mila gli stranieri residenti. La maggior parte di loro si stabilisce nelle città e nei paesi dell’isola, contribuendo alle comunità locali.
I dati sulla fascia di età mostrano una popolazione giovane: il 19 % ha meno di 18 anni, i giovani tra i 19 e i 29 anni sono il 19,6%. Per quanto riguarda i Paesi di provenienza la comunità in aumento è quella africana e conta, a livello isolano, 70.053 persone: 24.747 provengono dalla Tunisia, 15 mila dal Marocco Sono 209.147 gli stranieri residenti in Sicilia. Di questi, 15.835 vivono nell'Agrigentino. Emerge dal dossier statistico Immigrazione 2025 del Centro studi e ricerche Idos, presentato oggi alla sede dell'Anci di Palermo. Lo riporta Ansa.it. La distribuzione della popolazione nelle province dell'Isola vede il primato di Catania con 35.
