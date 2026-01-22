Un software sui pc per spiare i magistrati Nordio contro Ranucci smentisce l' inchiesta di Report

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha smentito le recenti accuse emerse nell'inchiesta di Report riguardanti presunti sistemi di spionaggio sui magistrati. Nordio ha precisato che non vi sono prove a supporto di tali affermazioni e ha contestato le modalità con cui l’indagine è stata condotta. La vicenda solleva questioni sulla trasparenza e sulla tutela della privacy nel settore giudiziario.

Un programma installato su 40 mila computer in grado di spiare i magistrati. È quanto denuncia Report, il programma condotto da Sigfrido Ranucci, in una inchiesta che andrà in onda domenica prossima su Rai3. Un caso che ha già suscitato diverse polemiche, con le opposizioni che chiedono spiegazioni al governo. Mentre il ministro della Giustizia Carlo Nordio parla di “fake news” e “accuse surreali”, smentendo quanto contenuto nelle anticipazioni della trasmissione. Pc dei magistrati spiati? Le accuse di Report sul software spia Nordio contro Ranucci Pc dei magistrati spiati? Nella nuova puntata di Report che andrà in onda domenica 25 gennaio su Rai 3, si parlerà del sospetto spionaggio nelle procure e nei tribunali italiani. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Un software sui pc per spiare i magistrati, Nordio contro Ranucci smentisce l'inchiesta di Report Report rivela: “Un software sui pc per spiare i magistrati”: le anticipazioniUn nuovo report di Rai3 rivela l’esistenza di un software installato sui computer di procure e tribunali, progettato per monitorare i magistrati senza lasciare tracce. Report: un software consente di spiare i pc dei magistrati. Ranucci: “Il Ministero fu avvertito, Chigi silenziò il problema”Un'indagine di Report ha rivelato che, dal 2019, oltre 40. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Report rivela: Un software sui pc per spiare i magistrati: le anticipazioni. È scontro Pd-Nordio; Report: un software consente di spiare i pc dei magistrati. Ranucci: Il ministero fu avvertito, Chigi…; Software nei pc dei tribunali per spiare le toghe, denuncia di Report. Nordio: Accuse surreali; Giustizia, l’allarme di Report: Accessi ai pc dei magistrati senza permesso. Nordio: Accuse surreali. Report: 'Software spia nelle procure'. Il Pd: 'Meloni riferisca'Un software capace di spiare i circa 40mila computer in dotazione all'amministrazione della giustizia: è il fulcro dell'inchiesta di Report che agita l'opposizione e la magistratura, provocando anche ... ansa.it Un software spia nei pc di tutti i tribunali: consente di monitorare i magistrati a loro insaputa. Nordio nega, ma Report lo smentisceUn software spia in tutti i Pc dei tribunali italiani. E' l'ultimo scoop di Report, che getta (l'ennesima) un'ombra oscura sulla Giustizia ... lanotiziagiornale.it La nuova inchiesta di Report ha svelato che dal 2019 i tecnici del Dipartimento tecnologico del Ministero della Giustizia hanno installato su 40mila pc di Procure e Tribunali un software in grado di spiare tutti i computer (e quindi prevedere sentenze e intercetta facebook Il Ministro della Giustizia esordisce le sue comunicazioni sulla relazione annuale dell’amministrazione della giustizia minacciando una parlamentare che a sua volta lo accusa di spiare, attraverso software, i computer dei magistrati. Non esattamente un modo x.com

