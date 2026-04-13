I farmacisti scioperano ancora per il rinnovo del contratto A Modena adesione al 60%

Oggi, farmacisti del settore privato in tutta Italia sono scesi di nuovo in sciopero, mantenendo l’adesione su tutto il turno di lavoro. A Modena, la partecipazione ha raggiunto il 60 per cento. La protesta riguarda il rinnovo del contratto collettivo e coinvolge principalmente le figure professionali che operano nelle farmacie private. La giornata si inserisce in una serie di iniziative che si sono svolte nelle ultime settimane.

Nuova giornata di sciopero nazionale, per l’intero turno di lavoro di oggi lunedì 13 aprile, per farmaciste e farmacisti del settore privato. A Modena lo sciopero ha interessato potenzialmente circa 150 farmacie e quasi 500 addetti. La delegazione modenese a Roma, composta da una ventina di.🔗 Leggi su Modenatoday.it I farmacisti scioperano: "Condizioni e salari inaccettabili"Filcams, Fisascat e Uiltucs in Consiglio regionale per chiedere sostegno e attenzione. Leggi anche: Scioperano oggi i giornalisti de La7: mobilitazione per retribuzioni e applicazione del contratto