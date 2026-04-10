Scioperano oggi i giornalisti de La7 | mobilitazione per retribuzioni e applicazione del contratto

Oggi i giornalisti della televisione di Urbano Cairo hanno deciso di incrociare le braccia, proclamando uno sciopero che coinvolge la redazione. La protesta riguarda principalmente la corretta applicazione del contratto nazionale e la stabilizzazione dei collaboratori precari. La mobilitazione si svolge nel rispetto delle norme e senza prevedere interruzioni delle trasmissioni, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulle questioni salariali e contrattuali dei lavoratori dell’informazione.

Oggi, venerdì 10 aprile, il giornalisti de La 7 sono in sciopero. Diverse le richieste dei lavoratori dell’informazione della tv di Urbano Cairo, a partire dalla corretta applicazione del contratto e l’assunzione dei precari. “In un’azienda solida che registra record di ascolti e consensi chiedono di essere pagati correttamente, secondo quanto previsto dal contratto nazionale di lavoro e dagli accordi integrativi aziendali”, sottolinea in una nota il Comitato della testata. “Il ricorso a forfait irrisori da parte dell’editore – si legge nella nota – elude di fatto le previsioni contrattuali e riduce in modo consistente gli stipendi. Non solo: l’editore continua a non pagare una parte dei compensi domenicali, riconosciuta a tutti i giornalisti italiani, nonostante in questo senso si sia pronunciata anche la Corte di Cassazione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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La rassegna stampa di oggi è composta da “giornali” come Libero, il Giornale, il Foglio, la Verità, il Tempo. … I giornalisti ieri erano in sciopero. Non è una vertenza di categoria, ma una questione democratica: giornaliste e giornalisti scioperano per un contratt - facebook.com facebook

Mini thread: Oggi i #giornalisti scioperano. Non siamo perfetti e siamo sempre più sotto attacco da chi forse avrebbe voluto fare il giornalista e non ci è riuscito. Ma ci sono tantissimi colleghi segni del massimo rispetto. 1/ x.com